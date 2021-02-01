Трамп визначився з адвокатами у справі про імпічмент

Колишній президент США Дональд Трамп обрав адвокатів, які очолять його захист у справі про імпічмент, яку буде розглядати Сенат 8 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Йдеться про двох адвокатів - Девіда Шона та Брюса Кастора.

Відповідне рішення увалили після того, як п'ять адвокатів Трампа відмовилися брати участь у справі про імпічмент і представляти сторону захисту всього за тиждень до початку судового розгляду.

Читайте також: Байден закликав Сенат не зволікати з імпічментом Трампа

Як повідомляв Укрінформ, серед адвокатів, які пішли від Трампа, - головні захисники Бутч Бауерс та Дебора Барбері з Південної Кароліни. Їх помічники з цього штату Джонні Гассер та Грег Гарріс теж залишили Трампа. Крім того, над справою про імпічмент припинив роботу юрист Джош Говард.

За даними CNN, це відбулося в результаті розбіжностей з приводу стратегії захисту. Трамп наполягав на тому, щоб адвокати йшли по лінії фальсифікації виборів президента. Однак юристи вважали за краще відштовхуватися від того, що цей імпічмент оголошується вже після завершення президентського терміну. Натомість Трамп категорично не погодився з цими аргументами.

Як повідомляв Укрінформ, президентські вибори у США відбулися 3 листопада 2020 року. За підсумками голосування виборців та колегії вибірників новим президентом країни став Джо Байден. Дональд Трамп зазнав поразки.

Верхня палата Конгресу США розпочне судові слухання у справі щодо імпічменту Дональда Трампа після 8 лютого.

Фото: The White House