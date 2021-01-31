Трамп залишився без адвокатів перед процесом про імпічмент - CNN

Колишній президент США Дональд Трамп залишився без провідних адвокатів за десять днів до старту процесу власного імпічменту.

Як передає Укрінформ, про це пише CNN.

Як зазначається, Трамп був незгодний зі стратегією захисту, яку запропонували його адвокати.

Серед адвокатів, які пішли від Трампа, - головні захисники Бутч Бауерс та Дебора Барбері з Південної Кароліни. Їх помічники з цього штату Джонні Гассер та Грег Гарріс теж залишили Трампа. Крім того, над справою про імпічмент припинив роботу юрист Джош Говард.

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За даними CNN, це відбулося в результаті розбіжностей з приводу стратегії захисту. Трамп наполягав на тому, щоб адвокати йшли по лінії фальсифікації виборів президента. Однак юристи вважали за краще відштовхуватися від того, що цей імпічмент оголошується вже після завершення президентського терміну. Натомість Трамп категорично не погодився з цими аргументами.

Як повідомляв Укрінформ, президентські вибори у США відбулися 3 листопада 2020 року. За підсумками голосування виборців та колегії вибірників новим президентом країни став Джо Байден. Дональд Трамп зазнав поразки.

Фото: The White House