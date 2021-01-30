Проти Трампа готові свідчити учасники штурму Капітолія, у тому числі «шаман» QAnon

Учасники штурму Капітолію, що мав місце 6 січня, висловили готовність дати свідчення проти колишнього президента США Дональда Трампа у справі про імпічмент, в тому числі колоритний «шаман QAnon».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Vice.

Так, один з найвідоміших учасників штурму Капітолію, «шаман» QAnon Джейкоб Ентоні Чанслі зазначив, що Трамп «його зрадив», тому він готовий свідчити проти нього, розповів адвокат Чанслі Ел Уоткінс.

За словами адвоката, Чанслі вважає слова Трампа, після яких розпочався штурм, «нічим іншим, як запрошенням піти до Капітолія разом із президентом і битися там мов у пеклі».

«Якщо розглянуті звинувачення для імпічменту мають підстави, голоси Ченслі та інших осіб, причетних до події, повинні бути почуті», — сказав Уоткінс.

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Адвокат 20-річного Емануеля Джексона — ще одного учасника штурму, якому висунули обвинувачення за п’ятьма пунктами, включаючи напад на правоохоронців, у недавній судовій заяві зазначив, що «характер і обставини цього злочину повинні розглядатися через призму події, натхненної президентом США».

Інший учасник штурму, Гаррет Міллер, якого звинувачували також у погрозах члену Палати представників Окасіо-Кортес і офіцеру поліції Капітолію, опублікував через свого адвоката заяву, де вибачився і поклав провину за свою поведінку на Трампа.

У справі про напад на Капітолій прихильників Дональда Трампа заарештовані 135 осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 січня натовп прихильників нині вже експрезидента Трампа вдався до штурму Конгресу США в момент, коли законодавці затверджували офіційні результати президентських виборів, на яких переміг Джо Байден. Членів Конгресу евакуювали, засідання було перенесене через фізичну загрозу законодавцям.

Тоді ж правоохоронці виявили вибухові пристрої неподалік Капітолія.

Фото: GETTY IMAGES