Трьох членів організації Oath Keepers звинуватили у штурмі Капітолію
Про це повідомляє пресслужба міністерства юстиції США, передає Укрінформ.
Серед них - 38-річна Джесіка Мері Уоткінс, 50-річний Донован Рей Кроул і 65-річний Томас Колдуелл.
Цих осіб звинувачують «у змові, перешкоджанні офіційному процесу, знищенні державної власності і незаконному проникненні до будівлі або на територію з обмеженим доступом».
Уоткінс і Кроул арештовані 18 січня, Колдуелл - 19 січня. Їм загрожує до 20 років в’язниці.
Згідно з обвинувальними документами, фігуранти спілкувалися один з одним перед 6 січня і координували дії під час штурму Капітолію. Зазначається, що підозрювані почали своє спілкування ще в листопаді 2020 року.
Усі троє наразі не визнали себе винними.
Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах, що відбулися 3 листопада 2020 року. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися в Капітолій.
Унаслідок зіткнень загинули п'ять людей. Поліція заарештувала понад 150 осіб.
Інавгурація Байдена відбулася 20 січня.