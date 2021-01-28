Трьох членів організації Oath Keepers звинуватили у штурмі Капітолію

Федеральний суд округу Колумбія висунув звинувачення трьом особам, пов’язаним із воєнізованою організацією Oath Keepers, що займається вербуванням чинних та колишніх військових, співробітників правоохоронних органів і служб швидкого реагування.

Про це повідомляє пресслужба міністерства юстиції США, передає Укрінформ.

Серед них - 38-річна Джесіка Мері Уоткінс, 50-річний Донован Рей Кроул і 65-річний Томас Колдуелл.

Цих осіб звинувачують «у змові, перешкоджанні офіційному процесу, знищенні державної власності і незаконному проникненні до будівлі або на територію з обмеженим доступом».

Уоткінс і Кроул арештовані 18 січня, Колдуелл - 19 січня. Їм загрожує до 20 років в’язниці.

Згідно з обвинувальними документами, фігуранти спілкувалися один з одним перед 6 січня і координували дії під час штурму Капітолію. Зазначається, що підозрювані почали своє спілкування ще в листопаді 2020 року.

Усі троє наразі не визнали себе винними.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах, що відбулися 3 листопада 2020 року. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися в Капітолій.

Унаслідок зіткнень загинули п'ять людей. Поліція заарештувала понад 150 осіб.

Інавгурація Байдена відбулася 20 січня.