Поліція Капітолію США підтвердила, що знала про підготовку заворушень

Як повідомляє The Hill, про це вона заявила під час зустрічі з членами Комітету в питаннях асигнувань Палати представників США, передає власний кореспондент Укрінформу.

«В умовах терористичного нападу, який здійснили 6 січня десятки тисяч протестувальників, налаштованих зупинити затвердження результатів голосувань виборників, департамент (поліції Капітолію – ред.) не зміг дотриматися власних високих стандартів», - заявила Піттман.

Вона підтвердила, що її відомство за кілька днів до заворушень мало інформацію про підготовку до участі в протестах мілітаризованих угруповань, а також організацій, що виступають за верховенство білих. Піттман також визнала, що поліція Капітолію була поінформована про те, що деякі учасники мали намір привезти зброю.

«Ми знали, що існує велика загроза насильства, і що мішенню є Конгрес. Департамент підготувався для відповіді на ці виклики, але ми зробили недостатньо», - зауважила вона.

Як повідомлялося раніше, Йогананла Піттман була призначена на посаду в.о. начальника поліції Капітолію 11 січня – після того, як попередній керівник відомства Стівен Сунд подав у відставку незабаром після заворушень. Внаслідок атаки на Капітолій прихильниками Трампа загинули п’ятеро осіб, у тому числі офіцер поліції, десятки людей отримали поранення. Більше сотні осіб були арештовані за роль у атаку на Капітолій по всій території США.

Фото: Greg Nash