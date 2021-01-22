Серед нацгвардійців США, які охороняли Капітолій, стався спалах коронавірусу — ЗМІ

Серед військовослужбовців Національної гвардії США, які охороняли Капітолій після заворушень, стався спалах коронавірусу. Серед військових сотні хворих та тих, хто перебуває на карантині.

Як передає Укрінформ, про це інформує Politico.

Керівництво Національної гвардії США відмовилося офіційно надати кількість інфікованих серед військових, які були залучені до охорони Капітолію. Втім, військові побоюються, що цей спалах стане ще масовішим.

Як зазначається, хоча військовослужбовців й намагалися перевірити на коронавірус після прибуття до Вашингтону, але тест робили не всі, декому лише поміряли температуру.

Як пише Politico, проблема ускладнилася після інавгурації Байдена, оскільки тисячам військовослужбовцям, які охороняли Капітолій, довелося звільнити будівлю та відправитися на відпочинок у готелі. Однак не всіх військових розмістили в нормальних умовах, наприклад, один з підрозділів був змушений жити у закладі з однією ванною кімнатою на всіх.

У Сенаті вже почали розслідувати цю проблему, приділяючи особливу увагу тому, як Національна гвардія впроваджує заходи протидії пандемії коронавірусу. Сенатори вважають, що розміщення військових у переповнених закладах створило небезпеку поширення цієї недуги.