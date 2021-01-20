ФБР відсторонило 12 нацгвардійців від інавгурації Байдена - ЗМІ

Щонайменше 12 службовців Національної гвардії США відсторонені від участі в інавгурації обраного президента Джо Байдена після перевірки ФБР.

Про це повідомляє АР з посиланням на представників Пентагону, передає Укрінформ.

«Усі 12 осіб мали зв’язки з ультраправими угрупованнями або розміщували в інтернеті екстремістські висловлювання»,- зазначається в повідомленні.

Уточнюється, що принаймні двоє військових розмістили в соціальних мережах «недоречні коментарі або повідомлення», пов’язані з інавгурацією. У решти десятьох виявили «потенційні проблеми, пов’язані з попередньою кримінальною активністю», що, втім, не стосується інавгураційних заходів.

У Пентагоні не стали уточнювати, у яких підрозділах проходили службу ці нацгвардійці. Водночас було підтверджено, що всі вони відсторонені від охорони Капітолія.

Як повідомляв Укрінформ, заходи у Вашингтоні з нагоди інавгурації обраного президента Джо Байдена мають відбутися 20 січня в будівлі Капітолія. Задля безпеки церемонії до столиці спрямовані близько 25 тисяч службовців Національної гвардії США.