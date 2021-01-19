ФБР розкрило плани QAnon зірвати інавгурацію Байдена - WP

Послідовники руху QAnon обговорювали можливість проникнути на інавгурацію Джо Байдена під виглядом нацгвардійців, аби зірвати церемонію.

За повідомленням The Washington Post, такі дані отримало ФБР, передає Укрінформ.

«У понеділок ФБР у приватному порядку попередило правоохоронні органи, що ультраправі екстремісти обговорювали, як видати себе за службовців Національної гвардії в Вашингтоні», - зазначає видання із посиланням на доповідь розвідки, яку отримало у своє розпорядження.

Крім того, повідомляється, що екстремісти вивчали на картах уразливі місця у Вашингтоні. За оцінками розвідки, це може свідчити про намагання зірвати інавгурацію обраного президента США Джо Байдена, заплановану на 20 січня.

Конспірологічна теорія QAnon полягає у вірі, що чинний президент Дональд Трамп веде «таємну війну» з демократичною верхівкою і зірками Голлівуду, які нібито займаються сексуальною експлуатацією дітей і поклоняються дияволу.

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Як повідомляв Укрінформ, центральну частину Вашингтона перекрили перед інавгураційними заходами. До столиці США стягнуто близько 25 тисяч національних гвардійців.

Попри те, що вже в понеділок розпочалися репетиції церемонії, інавгураційний комітет з огляду на безпрецедентні заходи безпеки досі не оприлюднив розкладу основних подій.