В учасника штурму Капітолію знайшли інструкції з виготовлення бомб

В результаті обшуку в будинку члена екстремістської організації Proud Boys знайдено інструкції з виготовлення бомб.

Про це передає Укрінформ із посиланням на "Голос Америки".

Згідно з судовими документами, у 43-річного Домініка Пеццола, що живе поблизу міста Рочестер, штат Нью-Йорк, знайдені інструкції з виготовлення зброї та вибухових пристроїв. Пеццола, який був арештований в Нью-Йорку, буде утримуватися під вартою до початку судового процесу, оскільки "являє небезпеку для суспільства і може спробувати втекти".

Своєю чергою ФБР повідомило, що бомби, виявлені поблизу штаб-квартири Демократичної та Республіканської партій у Вашингтоні 6 січня, були закладені напередодні атаки на Капітолій. ФБР пропонує за інформацію про цей злочин 100 тисяч доларів.

Нагадаємо: у справі про напад на Капітолій прихильників Дональда Трампа заарештовані 135 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня натовп прихильників нині вже експрезидента вдався до штурму Конгресу США в момент, коли законодавці затверджували офіційні результати президентських виборів, на яких переміг Джо Байден. Членів Конгресу евакуювали, засідання було перенесене через фізичну загрозу законодавцям.

Тоді ж правоохоронці виявили вибухові пристрої неподалік Капітолія.