ФБР збільшило до $100 тисяч винагороду за інформацію про закладені біля Конгресу бомби

Відповідне оголошення ФБР розмістило у Твітері, передає Укрінформ.

«Офіс ФБР у Вашингтоні оприлюднює додаткову інформацію та зображення саморобних бомб, розміщених у Вашингтоні з 19:30 до 20:30 5 січня. Винагорода ФБР та Бюро контролю з питань алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин становить $100 тисяч», - зазначається в оголошенні.

NEW: #FBIWFO releases additional info & images about pipe bombs placed in DC btwn the hours of 7:30 - 8:30 p.m. on Jan. 5. The @FBI & @ATFWashington reward now totals $100K. If you have info call 1800CALLFBI or submit online at https://t.co/t8G7LNMG8U. https://t.co/946jU0EEih pic.twitter.com/PRThowCyf4