ФБР збільшило до $100 тисяч винагороду за інформацію про закладені біля Конгресу бомби

Федеральне бюро розслідувань оприлюднило нову інформацію про виявлені саморобні бомби під час штурму Капітолія та оголосило про збільшення до $100 тисяч винагороди за інформацію про підозрюваних.

Відповідне оголошення ФБР розмістило у Твітері, передає Укрінформ.

«Офіс ФБР у Вашингтоні оприлюднює додаткову інформацію та зображення саморобних бомб, розміщених у Вашингтоні з 19:30 до 20:30 5 січня. Винагорода ФБР та Бюро контролю з питань алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин становить $100 тисяч», - зазначається в оголошенні.

NEW: #FBIWFO releases additional info & images about pipe bombs placed in DC btwn the hours of 7:30 - 8:30 p.m. on Jan. 5. The @FBI & @ATFWashington reward now totals $100K. If you have info call 1800CALLFBI or submit online at https://t.co/t8G7LNMG8U. https://t.co/946jU0EEih pic.twitter.com/PRThowCyf4 — FBI Washington Field (@FBIWFO) January 29, 2021

Читайте також: Байден доручив підготувати план протистояння внутрішньому екстремізму в США

Таким чином, правоохоронці вперше повідомили, що дві саморобні бомби, виявлені під офісами національних комітетів Демократичної та Республіканської партій, були закладені напередодні штурму Капітолію, який відбувся 6 січня. Тобто, це засвідчує заздалегідь сплановані дії.

Крім того, влада суттєво збільшила винагороду за інформацію про осіб, причетних до закладення бомб. Раніше правоохоронці пропонували спочатку $50 тисяч, потім $75 тисяч, зараз ця сума зросла до $100 тисяч.

На фотографіях, які оприлюднило ФБР, видно, що підозрюваний був у сірій кофті з капюшоном та кросівках Nike Air Max Speed Turf. На зображеннях також можна побачити деталі саморобних вибухових пристроїв.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня натовп прихильників Дональда Трампа вдався до штурму Конгресу США в момент, коли законодавці затверджували офіційні результати президентських виборів, на яких переміг Джо Байден. Членів Конгресу евакуювали, засідання було перенесене через фізичну загрозу законодавцям.

Тоді ж правоохоронці виявили вибухові пристрої неподалік Капітолія.