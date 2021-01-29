Імпічмент: Трампа у Сенаті захищатимуть п’ять адвокатів
Про це повідомив у п’ятницю телеканал CNN, передає Укрінформ.
«Приблизно за десять днів до початку другого судового процесу з імпічменту (у верхній палаті Конгресу США – ред.), колишній президент Дональд Трамп залучив ще трьох адвокатів у кримінальних справах, збільшивши кількість своєї команди до п'яти адвокатів», - зазначається в повідомленні.
При цьому уточнюється, що захист Трампа очолює відомий у Південній Кароліні адвокат Батч Бауерс. До команди також залучені юристи Дебора Барб’єр, Джонні Гассер, Грег Гарріс та Джошуа Говард, які працюють у штатах Південна та Північна Кароліна.
Як повідомляв Укрінформ, Палата представників Конгресу США в понеділок офіційно передала статтю з імпічменту Трампа до Сенату з обвинуваченням у підбурюванні до заколоту. Очікується, що судовий розгляд розпочнеться після 8 лютого у верхній палаті Конгресу США.