Імпічмент: Трампа у Сенаті захищатимуть п’ять адвокатів

Глава Білого дому Дональд Трамп зібрав команду з п’яти впливових юристів, які погодились захищати його під час судового розгляду справи про імпічмент у Сенаті США.

Про це повідомив у п’ятницю телеканал CNN, передає Укрінформ.

«Приблизно за десять днів до початку другого судового процесу з імпічменту (у верхній палаті Конгресу США – ред.), колишній президент Дональд Трамп залучив ще трьох адвокатів у кримінальних справах, збільшивши кількість своєї команди до п'яти адвокатів», - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що захист Трампа очолює відомий у Південній Кароліні адвокат Батч Бауерс. До команди також залучені юристи Дебора Барб’єр, Джонні Гассер, Грег Гарріс та Джошуа Говард, які працюють у штатах Південна та Північна Кароліна.

Як повідомляв Укрінформ, Палата представників Конгресу США в понеділок офіційно передала статтю з імпічменту Трампа до Сенату з обвинуваченням у підбурюванні до заколоту. Очікується, що судовий розгляд розпочнеться після 8 лютого у верхній палаті Конгресу США.