Конгресмени-демократи офіційно передали до Сенату статтю про імпічмент Трампа

Демократична більшість Палати представників передала в Сенат статтю з імпічменту експрезидента Трампа, що відкриває шлях для судових слухань у верхній палаті Конгресу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.

«Церемонія передачі - похмурий марш через весь Капітолій, учасниками якого стали дев'ять демократів з Палати представників, котрі виступатимуть у ролі обвинувачення у справі – була юридичною формальністю», - зазначається в публікації.

Самі слухання в Сенаті мають розпочатися за два тижні, після 8 лютого.

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Як повідомляв Укрінформ, члени Демпартії, а також 10 республіканців у Палаті представників 13 січня оголосили імпічмент президентові Дональду Трампу з обвинуваченням у підбурюванні до заколоту. Далі судові слухання мають відбутися у верхній палаті Конгресу, де всі 100 сенаторів виступатимуть у ролі присяжних.

Аби Сенат покарав Трампа, позбавивши його привілеїв та можливості обіймати політичні посади в майбутньому, демократам знадобиться підтримка ще принаймні 17 сенаторів.