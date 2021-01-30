Байден закликав Сенат не зволікати з імпічментом Трампа

Чинний глава Білого дому Джо Байден закликав демократичну більшість у Сенаті США не затягувати процес судових слухань у справі імпічменту Дональду Трампу, щоб зосередитися на більш важливих кроках нової адміністрації.

Про це повідомляє The Hill, передає Укрінформ.

«Послання президента Байдена лідерам Демократичної партії в Сенаті щодо майбутнього процесу імпічменту експрезиденту Трампу є чітким: хай це буде короткочасним, не можна дозволити цьому зірвати його (президента Байдена – ред.) порядок денний», - пише видання.

Сам Байден ніколи не був у захваті від ідеї другого імпічменту Трампу, хоча і не заважав цьому процесу. Чинний президент завжди усвідомлював ризики, що судові слухання в Сенаті у справі Трампа на початку його терміну заважатимуть процесам призначення посадовців у нову адміністрацію, а також зусиллям щодо затвердження нового пакету допомоги в умовах пандемії на $1,9 трильйона.

Крім того, після останнього голосування у верхній палаті у справі Трампа, коли демократів підтримали лише п’ять із потрібних мінімум 17 республіканців, стало зрозумілим, що Сенат не зможе набрати дві третини голосів для імпічменту.

Як повідомляв Укрінформ, у січні Палата представників США оголосила імпічмент тодішньому президенту Дональду Трампу після того, як він заявляв своїм прихильникам про нібито фальсифікацію виборів та закликав їх йти на Конгрес. Під час трагічних подій 6 січня, коли розлючений натовп штурмував Капітолій, загинули п’ять людей, у тому числі поліцейський.

На початку цього тижня Палата представників передала справу з імпічменту до Сенату. Очікується, що через тиждень верхня палата розпочне судові слухання у справі колишнього президента США.