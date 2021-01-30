Московські спецслужби вербували Трампа упродовж 40 років - The Guardian

Колишній агент КДБ Юрій Швець заявив, що експрезидента США Дональда Трампа вербували в якості "активу" упродовж 40 років.

Як передає Укрінформ, про це пише The Guardian.

За його словами, Дональд Трамп виявився настільки готовим ретранслювати антизахідну пропаганду, що у Москві відбувалися святкування.

«Це приклад того, як людей вербують, коли вони ще студенти, а потім вони займають важливі посади. Щось подібне трапилося у випадку з Трампом», - сказав Швець.

У книзі Крейга Унгера "Американський компромат" (American Kompromat), в основу якої лягли слова Швеця, йдеться про те, що Трамп нібито вперше потрапив «на радар» КДБ ще 1977 року, коли одружився на чеській моделі Івані Зельнічковській, тоді його кандидатуру почали опрацьовувати спецслужби тодішньої Чехословаччини під кураторством КДБ.

Читайте також: Пентагон зупинив призначення в консультативну раду ставлеників Трампа

Три роки потому, Трамп відкрив готель Grand Hyatt New York hotel, для якого придбав 200 телевізорів у російського емігранта Семена Кисліна, який співпрацював з КДБ. За словами Швеця, саме Кислін порекомендував Трампа в якості потенційного "активу". Сам Кислін заперечує свою співпрацю з КДБ.

У 1987 році Трамп вперше відвідав Москву та Санкт-Петербург разом з дружиною Іваною. Швець заявив, що тоді співробітники КДБ всіляко задобрювати його та "вселили" йому ідею піти у політику.

«Вони досконально вивчили його особистість, розуміли, що він за людина. У КДБ знали, що він надзвичайно вразливий інтелектуально та психологічно, схильний до лестощів», - зазначив Швець.

Після повернення до США Трамп почав серйозно міркувати про висунення в президенти від Республіканської партії.

За словами Швеця, у Москві були дуже раді перемозі Трампа на президентських виборах 2016 року, адже багато хто не вірив, що "актив" може дійсно спрацювати таким чином.

“Це було безпрецедентно. Я досить добре знайомий з оперативними заходами КДБ, починаючи з початку 70-х та 80-х, а потім, з активними заходами РФ, і я не чув нічого подібного чи чогось подібного - поки Трамп не став президентом цієї країни - тому що це було просто безглуздо. Важко було повірити, що це вразить серйозних людей на Заході, але це сталося, і зрештою цей хлопець став президентом", - додав колишній КДБіст.

Як повідомляв Укрінформ, Джо Байден 20 січня склав офіційну присягу та набув повноважень 46-го президента США, термін повноважень приємного Москві президента Трампа завершився.