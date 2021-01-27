YouTube продовжив обмеження каналу Трампа – на невизначений термін

Відеохостинг YouTube продовжив обмеження каналу колишнього президента США Дональда Трампа на невизначений термін, а також обмежив можливість адвоката Трампа Руді Джуліані заробляти гроші на платформі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

«У світлі побоювань з приводу триваючого потенціалу насильства, канал Дональда Трампа залишиться заблокованим. Наші команди залишаються пильними і уважно стежать за будь-якими новими подіями», — заявила офіційний представник YouTube Айві Чой.

Окрім того, YouTube в окремій заяві повідомив, що тимчасово заборонить Джуліані брати участь у програмі, яка дозволяє йому заробляти гроші на своєму каналі через неодноразове порушення ним політики щодо поширення інформації, зокрема, він заявляв про фальсифікації на президентських виборах в США.

Джуліані може подати заявку на програму через 30 днів, якщо проблеми з його акаунтом будуть вирішені.

Спочатку компанія заблокувала канал Трампа13 січня через побоювання нового насильства після повстання прихильників Трампа в Капітолії. За тиждень відеохостинг продовжив обмеження, згідно з якими обліковий запис Трампа та існуючі на ньому відео залишатимуться доступними, але він не зможе завантажувати новий контент як мінімум ще сім днів. Компанія також продовжила заборону показу коментарів під відео, розміщених на каналі Трампа.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах, що відбулися 3 листопада 2020 року. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися в Капітолій.

Під час зіткнень загинули п'ятеро людей. Поліція заарештувала понад 100 осіб.

Інавгурація Джо Байдена пройшла 20 січня.