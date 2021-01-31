Мітинг перед штурмом Капітолія спонсорувала донор виборчої кампанії Трампа – WSJ

Мітинг у американській столиці Вашингтон 6 січня, котрий передував штурму Капітолію прихильниками експрезидента США Дональда Трампа, організувала та профінансувала невелика група людей, серед них — донор виборчої кампанії Трампа Джулі Дженкінс Фанчеллі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що понад половину суми, яку витратили на захід, пожертвувала спадкоємиця американської мережі супермаркетів Publix Джулі Дженкінс Фанчеллі. Йдеться про пожертву у 300 тисяч доларів з 500 тисяч, витрачених загалом на організацію мітингу 6 січня.

WSJ повідомляє, що отримати кошти від Фанчеллі допоміг відомий американський теоретик змов, крайній правий ведучий Алекс Джонс.

За даними видання, Джонс пообіцяв понад 50 тисяч доларів для початкових витрат на проведення мітингу в обмін на право виступити в обраний ним самим час. Джонс оприлюднив дискредитовані теорії змови, приймав на своїх популярних радіо- та Інтернет-відео-шоу лідерів «Гордих хлопців» (Proud boys— англ.) та «Вірних присязі» (Oath Keepers — англ.), двох екстремістських груп, які були помітними під час заворушень.

Джонс та Фанчеллі не надали коментарів з цього приводу. Водночас мережа супермаркетів Publix оприлюднила заяву, у якій зазначила, що Фанчеллі не є співробітником мережі та не бере участі в ділових операціях, й не представляє компанію жодним чином.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах, що відбулися 3 листопада 2020 року. Однак засідання довелося перервати на декілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися до Капітолію.

Унаслідок зіткнень загинули п'ять людей. Поліція заарештувала понад 150 осіб. Інавгурація Байдена відбулася 20 січня.

Фото: MICHAEL REYNOLDS/SHUTTERSTOCK