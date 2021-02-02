Імпічмент Трампа: оприлюднили юридичні позиції обвинувачення

Менеджери з імпічменту Дональда Трампа в Сенаті США представили основні позиції сторони обвинувачення, підкресливши, що він несе пряму відповідальність за напад своїх прихильників на Конгрес США і спричинені жертви.

Про це повідомило видання The Hill, передає Укрінформ.

«Те, як повівся президент Трамп, має бути визнане неприйнятним у найчіткіших та однозначних термінах. Це не партійне питання», - наголошується у тезах менеджерів з імпічменту.

При цьому підкреслюється, що дії Трампа напряму загрожували фундаментальним основам, які забезпечують проведення будь-яких політичних дебатів та врегулювання розбіжностей.

«Це також загрожувало конституційній системі, що захищає основні свободи, які ми цінуємо», - підкреслюється в аргументах сторони обвинувачення.

При цьому зазначається, що поведінка Трампа «вимагає», щоби його засудили і заборонили обіймати державні посади.

Юридична позиція, оприлюднена у вівторок дев’ятьма конгресменами-демократами, які виступатимуть як менеджери з імпічменту під час слухань у Сенаті, є детальним аналізом аргументів сторони обвинувачення. Слухання в верхній палаті Конгресу США мають розпочатися 9 лютого.

Як повідомляв Укрінформ, демократи в Палаті представників, а також десятеро республіканців 13 січня оголосили імпічмент президентові Дональду Трампу за «підбурювання до заколоту проти республіки, яку він присягнув захищати».