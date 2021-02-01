У Білому домі вагаються, чи надавати Трампу звіти розвідки

Адміністрація Джо Байдена досі не вирішила, чи варто проводити регулярні доповіді розвідки для експрезидента Дональда Трампа - і чи не загрожуватиме це національній безпеці.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Слід сказати, що це питання перебуває в процесі перегляду», - так Псакі прокоментувала можливість ознайомлення Трампа з останніми розвідувальними даними.

Вона пояснила, що запитувала про це представників команди Білого дому з питань нацбезпеки, однак вони досі не прийняли остаточного рішення.

Нагадаємо, колишні президенти США мають привілеї щодо отримання так званих «розвідувальних брифінгів» - доповідей спецслужб про останні події у світі.

У січні демократи, а також кілька республіканців у Конгресі заявили, що ознайомлення Трампа з останніми розвідданими може створити загрозу для національної безпеки Сполучених Штатів.

Фото: The White House