Проти Трампа відкрили кримінальну справу у штаті Джорджія - NYT

Прокуратура одного з округів американського штату Джорджія ініціювали кримінальне розслідування проти Дональда Трампа, який під час перебування в Білому домі спробував змінити результати президентських виборів у цьому штаті.

Про це повідомляє американське видання The New York Times із посиланням на чиновника місцевої влади, знайомого із ситуацією, передає Укрінформ.

«Прокурори округу Фултон порушили кримінальне провадження щодо спроб колишнього президента США Дональда Трампа змінити результати виборів у Джорджії, зокрема, під час його телефонної розмови із секретарем штату Бредом Раффенспергером», - зазначається у повідомленні.

У середу прокурорка округу Фултон Фані Вілліс відправила офіційні листи численним чиновникам місцевої влади, в тому числі секретарю Раффенспергеру, з проханням зберегти документи, пов'язані із закликами Трампа. У офіційних запитах прямо зауважується, що це є частиною кримінального розслідування, зауважило джерело.

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Кримінальне розслідування на рівні окремого штату проти експрезидента Дональда Трампа розпочалося в момент проведення слухань щодо його імпічменту в Сенаті США. Законодавці звинувачують Трампа в підбурювання натовпу прихильників, що призвело до штурму будівлі Капітолію США 6 січня, під час якого загинули п’ятеро осіб. Тоді Трамп заявляв, що перемога Джо Байдена начебто була сфальсифікована.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні розслідування щодо тиску Трампа на секретаря штату Джорджія було ініційоване на рівні влади штату. Однак воно не мало характеру кримінального переслідування колишнього президента США.

Фото: The White House