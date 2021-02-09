Штат Джороджія розслідує законність вимог Трампа «знайти» голоси на його користь

Офіс державного секретаря Джорджії ініціював розслідування щодо спроб ексглави Білого дому Дональда Трампа вплинути на результати президентських виборів у штаті, що відбулися восени минулого року.

Про це повідомив американському інформагентству Reuters офіційний представник відомства Уолтер Джонс, передає Укрінформ.

«Офіс держсекретаря Бреда Раффенспергера отримав заклики розпочати розслідування після того, як 2 січня під час телефонної розмови був зафіксований тиск Трампа на Раффенспергера з вимогою скасувати результати виборів у штаті на підставі необґрунтованих заяв про фальсифікації», - наголосив він.

Як зазначив чиновник, відомство «проводить розслідування у зв’язку зі скаргами» по цьому питанню.

«Будь-які подальші юридичні дії залишаються в компетенції генерального прокурора», - зауважив він.

Тим часом експерти-юристи наголошують, що під час телефонної розмови Трамп міг порушити щонайменше три закони про вибори. У цьому зв’язку розглядаються, зокрема, змова з метою фальсифікації виборів, кримінальне підбурювання до фальсифікацій на виборах, а також навмисне втручання у виконання виборчих обов'язків.

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Як повідомляв Укрінформ, на початку січня президент Трамп зателефонував держсекретарю штату Джорджія Бреду Раффенспергеру. Запис розмови майже одразу потрапив до ЗМІ. Глава Білого дому вимагав, зокрема, «знайти» достатню кількість голосів для скасування перемоги Джо Байдена за результатами виборів у штаті.