Соцмережу Parler, якою користувалися прихильники Трампа, «оживила» компанія з Ростова

Альтернативна платформа соціальних мереж Parler змогла частково відновити свою роботу завдяки російській компанії з Ростова-на-Дону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За словами експерта Рональда Гільметта, IP-адреса, яку використовує сайт Parler, належить компанії DDos-Guard, яка контролюється двома росіянами з міста Ростов-на-Дону.

Компанія надає послуги, включаючи захист від атак на відмову в обслуговуванні (DoS-атака).

Виконавчий директор Parler Джон Матзе та представники DDoS-Guard не прокоментували новину.

Зазначається, що DDoS-Guard раніше вже працював з іншими расистськими, ультраправими та конспіративними сайтами, які використовувались "масовими вбивцями" для обміну повідомленнями. Компанія також підтримувала російські урядові сайти.

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Учора стало відомо, що альтернативна платформа соціальних мереж Parler, популярна серед американських ультраправих, повернулася онлайн після видалення з хмарного хостингу Амазоном.

Як повідомляв Укрінформ, Parler набув популярності серед прихильників Трампа після того, як їхні дописи останніми місяцями із закликами розпочати рішучі дії протесту проти перемоги Джо Байдена почали обмежуватися в інших соцмережах.

Amazon Web Services припинив надавати доступ мережі Parler після того, як оприлюднив заяву, що платформа має насильницький вміст, пов'язаний зі штурмом Капітолію 6 січня.

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Компанія Google також видалила Parler зі свого онлайн-магазину після подій 6 січня.

6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування виборців, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися до будівлі.

Під час зіткнень у Конгресі загинули п'ять осіб. Поліція затримала 52 людини.

Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа 14 січня Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.