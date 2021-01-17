Директор популярної у прихильників Трампа соцмережі втік з дому після погроз

Директор соціальної мережі Parler, популярної серед прихильників Трампа, Джон Матце втік із домівки на тлі погроз вбивством.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Business Insider із посиланням на судовий позов.

Адвокат Матце Девід Грозбек зазначив у позові, що той був змушений "сховатися зі своєю родиною після отримання погроз вбивством та загроз щодо власної безпеки".

Подання було частиною позову мережі Parler проти компанії Amazon Web Services щодо повернення соціальної мережі в Інтернет простір.

Amazon Web Services припинив надавати доступ мережі Parler після того, як оприлюднив заяву, що платформа має насильницький вміст, пов'язаний з штурмом Капітолію 6 січня.

Минулого тижня Amazon заявив, що Parler не міг та не бажав видаляти "вміст, що загрожує громадській безпеці, наприклад, шляхом підбурювання до насилля, катувань та вбивств державних чиновників та громадян".

Компанія Google також видалила Parler зі свого онлайн-магазину після подій 6 січня.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування виборців, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися до будівлі.

Під час зіткнень у Конгресі загинули п'ять осіб. Поліція затримала 52 людини.

Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа 14 січня Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.