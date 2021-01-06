Конгрес США взяв перерву в засіданні щодо затвердження результатів виборів

У спільному засіданні обох палат Конгресу США, під час якого мають бути затверджені результати виборів президента, оголошено перерву.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що після виголошення заперечень проти голосування колегії виборців з Арізони, законодавці перейшли до зал засідання Палати представників та Сенату для обговорення.

За регламентом обговорення може тривати не більше двох годин.

“Кожен законодавець може отримати до п’яти хвилин на виступ… Після завершення обговорення обидві палати окремо голосуватимуть стосовно того, чи ухвалювати заперечення”, - йдеться у повідомленні.

За прогнозом CNN, усі запропоновані сьогодні заперечення будуть відхилені.

Як повідомляв Укрінформ, президентські вибори у США відбулися 3 листопада 2020 року. За підсумками голосування виборців та колегії виборників наступним президентом країни має стати Джо Байден. Чинний президент Дональд Трамп відмовляється визнати поразку.

Сьогодні Конгрес має затвердити результати голосування.