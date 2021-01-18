Сайт соцмережі Parler частково відновив роботу після блокування

Альтернативна платформа соціальних мереж Parler, популярна серед американських ультраправих, повернулася онлайн після видалення з хмарного хостингу Амазоном.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На головній сторінці з’явилося датоване 16 січня повідомлення від глави Parler Джона Матзе: “Вітаю, світе. Чи ця штука працює?”

Під цим повідомлення також опубліковане інше, в якому Parler обіцяє “розв'язати свої проблеми та повернути вас усіх назад”.

Як повідомляв Укрінформ, Parler набув популярності серед прихильників Трампа після того, як їхні дописи останніми місяцями із закликами розпочати рішучі дії протесту проти перемоги Джо Байдена почали обмежуватися в інших соцмережах.

Amazon Web Services припинив надавати доступ мережі Parler після того, як оприлюднив заяву, що платформа має насильницький вміст, пов'язаний зі штурмом Капітолію 6 січня.

Компанія Google також видалила Parler зі свого онлайн-магазину після подій 6 січня.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування виборців, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися до будівлі.

Під час зіткнень у Конгресі загинули п'ять осіб. Поліція затримала 52 людини.

Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа 14 січня Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.