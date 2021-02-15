Провалений імпічмент Трампа: крапка для цілої епохи

Надалі ж Трампові навряд чи вдасться продовжити відносно спокійне існування

Сенат США в суботу поставив крапку в процесі другого імпічменту Дональда Трампа, завершивши політичну епопею його президентства. Однак рішення законодавців знову підкреслило розкол в американському суспільстві. Адже прихильники Трампа заявляють про «законне виправдання» свого кумира, інша частина американців вважають, що він знову уникнув покарання за порушення Конституції. Тим часом у кількох американських штатах проти Трампа порушуються кримінальні справи, а сама Республіканська партія тріщить по швах після чотирьох років його лідерства.

ІМПІЧМЕНТ З ПРОГНОЗОВАНИМ РЕЗУЛЬТАТОМ

Хоч як парадоксально, але всі сторони досягли того, на що реально розраховували. Трамп знову отримав газети із заголовками про виправдання, а демократи – можливість показати всім, і насамперед республіканцям, що стається, коли обрати лідером людину, далеку від демократичних цінностей.

Тут слід нагадати, що за всю історію Сполучених Штатів Сенат жодного разу не оголосив обвинувального вироку президентові в процесі імпічменту. А таких спроб було щонайменше три: у 1868 році верхня палата Конгресу виправдала президента Ендрю Джонсона, у 1999-му – Білла Клінтона, у 2019-му – Дональда Трампа (під час першого процесу проти нього в «українській» справі).

Загалом нинішній судовий процес з імпічменту став безпрецедентним в історії США з багатьох аспектів. Так, Дональд Трамп став першим американським лідером, якому Палата представників оголосила два імпічменти впродовж його перебування у Білому домі. До того ж судові слухання в Сенаті вперше проводилися проти колишнього глави держави. Крім того, опоненти Трампа добилися найбільшої двопартійної підтримки за всю історію США, долучивши щонайменше сімох республіканців. До цього «найкращим» результатом був лише один однопартієць президента, який проголосував за те, аби визнати його винним. І це також сталося з Трампом – у 2019 році, під час його першого імпічменту.

Водночас під час нинішніх слухань – попри титанічні прагнення демократів отримати дві третини голосів Сенату – кінцевий результат був прогнозованим. Адже від самого початку республіканці дали чітко зрозуміти, що принципово не бажають поступатися своїм опонентам.

ҐРУНТОВНІ ОБВИНУВАЧЕННЯ

Нинішні слухання з імпічменту Трампа в Сенаті базувалися на послідовній і обґрунтованій лінії обвинувачення та відверто слабкій позиції захисту. Менеджери з імпічменту – дев’ятеро демократів з нижньої палати – представили десятки відео, цитат, заяв та висловлювань Трампа, а також численні твіти, що вказували на поширення «великої брехні» з його боку.

«Президент Трамп висловлював брехню, масштабну брехню про те, що вибори «були вкрадені», і що він – «справжній переможець». Він заклав фундамент цієї неправди за місяці до виборів, озвучив велику брехню в ніч голосувань і повторював її сотні разів упродовж тижнів після цього», – наголошував лідер демократичної більшості Сенату Чак Шумер.

Чак Шумер. Фото: Mark Wilson/Getty Images

Обвинувачення підкреслювало, що Трамп продовжував озвучувати ці заклики 6 січня, спрямувавши натовп своїх прихильників на Конгрес. Він спостерігав, «як зростало насильство та як відбувався штурм Капітолію». Навіть віцепрезидент Майк Пенс перебував у небезпеці в ці хвилини, а президент Трамп нічого не робив, наголошували на слуханнях демократи.

Як підкреслила сторона обвинувачення, Дональд Трамп «надихав і спрямовував розлючений натовп, щоб у насильницький спосіб запобігти мирній передачі влади», він знехтував волею народу та хотів незаконно залишитися в Білому домі.

Доводи були очевидними й не потребували додаткових доказів – самі законодавці та віцепрезидент США опинилися під загрозою реальної фізичної розправи розлюченого натовпу трампістів. Тож у процесі слухань складалося враження, що принаймні в достатньої частини республіканців вистачить мужності піти проти позиції партійного керівництва й відмовитися від покривання явних правопорушень експрезидента.

Проте юридична позиція захисту забезпечила республіканцям зачіпки й формулювання для свого виправдання.

ПОЗИЦІЯ РЕСПУБЛІКАНЦІВ

Показовою стала промова лідера республіканців Сенату Мітча Макконнелла після підсумкового голосування, яка виглядала як спроба виправдати себе та своїх однопартійців. Він заявив, що, можливо, і проголосував би за імпічмент Трампа, однак не зробив цього тільки через те, що вважає судові слухання над 45-м президентом, який уже залишив Білий дім, такими, що не відповідають вимогам основного закону США.

Мітч Макконнелл. Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Водночас аргументи демократів таки справили враження на керівника республіканців у Сенаті, який ще донедавна підтримував Трампа. Цього разу він засудив дії колишнього президента.

«Немає жодного сумніву – жодного – що президент Трамп несе практичну й моральну відповідальність за спровоковані події того дня (6 січня, коли прихильники Трампа атакували Конгрес, – ред.). Немає жодних питань щодо цього. Люди, котрі штурмували будівлю, вважали, що діють за бажанням і вказівками свого президента», – заявив лідер республіканців.

Макконнелл підкреслив, що «лідер вільного світу не може тижнями волати, що «темні сили» крадуть нашу країну, а потім робити здивований вигляд, коли люди з вірою в нього роблять безрозсудні речі».

Законодавець також заявив, що рішення Сенату не виправдовує насильства проти Конгресу 6 січня. «Це просто свідчить, що сенатори зробили те, чого не вдалося зробити колишньому президентові. Ми ставимо наш конституційний обов’язок на перше місце», – висловився лідер республіканців у Сенаті.

РЕАЛЬНІСТЬ ПІСЛЯ ІМПІЧМЕНТУ

Після голосування в Сенаті США, яке, по суті, не підтвердило звинувачень проти колишнього президента, сам Дональд Трамп назвав судові слухання «грандіозним полюванням на відьом». Та йому навряд чи вдасться продовжити відносно спокійне існування.

Проти Трампа порушено кілька кримінальних справ у різних штатах, які можуть вартувати йому без президентського імунітету реальних покарань та навіть свободи. Зокрема, влада штату Джорджія ініціювала принаймні два розслідування щодо його телефонних дзвінків представникам місцевих виборчих органів. Один епізод стосується розмови Трампа із секретарем штату Бредом Раффенспергером на початку січня з вимогою «знайти» достатню кількість голосів для скасування перемоги Джо Байдена в штаті. Інший епізод пов’язаний з дзвінком Трампа в грудні минулого року слідчому, який вивчав звинувачення у фальсифікаціях бюлетенів у окрузі Кобб, що так і не підтвердилися. Трамп просив слідчого «знайти шахрайства», пообіцявши, що чиновник стане після цього «національним героєм». Як очікується, судові слухання за цими справами в штаті Джорджія розпочнуться вже у березні.

Трампові також загрожує кримінальне розслідування в Нью-Йорку, де прокуратура Мангеттена вивчає, чи порушувала Trump Organization закони штату, що стосуються шахрайства зі страхуванням, сплатою податків та інших схем обману. Зараз прокурори в Нью-Йорку чекають рішення Верховного суду США, аби отримати податкові декларації та фінансову звітність Трампа і його бізнесу за період до президентського терміну.

Додати юридичних проблем Трампові можуть також численні кейси проти прибічників експрезидента, які штурмували Конгрес. Одну з таких справ порушено в четвер в окрузі Колумбія проти учасниці ультраправої організації Oath Keepers («Хранителі присяги»). У ній стверджується, що жінка очікувала від Дональда Трампа вказівок, і це стало першим випадком, коли обвинувачувана виступила з такою заявою. Це означає, що самому Трампу тепер загрожують кримінальні обвинувачення, оскільки закони округу Колумбія забороняють висловлювання, які спонукають людей до насильства.

Крім того, колишньому президентові доведеться мати справу з численними цивільними позовами. Один із них стосується можливих зловживань з боку Trump Organization та Комітету з питань інавгурації президента на суму понад $1 млн через оборудки з орендою приміщень.

Список потенційних судових справ може бути довгим, однак наслідки для Трампа можуть суттєво зрости через втрати у бізнесі. Це стосується, зокрема, впливу пандемії на ринок нерухомості, а також бажання партнерів розірвати корпоративні відносини з Trump Organization після атаки 6 січня на Конгрес.

НАСЛІДКИ ДЛЯ ПАРТІЇ

Попри голосування в Сенаті, яким республіканці забезпечили фактичне виправдання Трампові, сама партія дала глибоку тріщину. Тиждень тому понад 120 впливових республіканських політиків вирішили створити консервативний осередок для того, щоб не асоціювати себе з тією частиною партії, яка підтримує ідеї, нав’язані президентством Трампа. Питання виявилося серйозним, адже значна частина республіканського електорату перетворилася фактично на електорат трампістів, що вже межує з культом особистості.

До ядра нового осередка увійшли колишні високопосадовці адміністрацій Рейгана, Джорджа Буша-молодшого і Дональда Трампа, у тому числі урядовці, посли, політики й стратеги. Вони обрали за основу відданість Конституції та верховенству права – ідеям, які були відкинуті Трампом. Їхній план передбачає висунення кандидатів на виборчі посади різних рівнів, а також широку підтримку інших політиків правоцентристського спрямування, незалежно від їхньої партійної належності.

Щоправда, поки що новий політичний рух всередині Республіканської партії не визначився, у якому форматі існуватиме – партійної фракції чи зовсім нової політичної сили.

У будь-якому разі це означає, що політика Трампа відіграла в буквальному сенсі руйнівну роль для Республіканської партії, у якій він перебував принаймні чотири роки.

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Американська демократія переживає не найлегший період свого існування, який тепер, скоріш за все, продовжиться тривалим процесом зцілення. Сполучені Штати ще раз довели, що влада в розвиненій державі має розподілятися рівномірно – серед усіх гілок. І ніхто не може ламати систему балансів і противаг, зокрема й за допомогою обманутого й розлюченого натовпу. Це визнали всі сторони, у тому числі республіканці, заявивши, що не виправдовують вчинків Дональда Трампа.

Але головний урок полягає в тому, що за справжню демократію потрібно боротися завжди, відстоювати її принципи та забезпечувати захист – навіть у такій розвиненій країні, як Сполучені Штати Америки.

Ярослав Довгопол, Вашингтон