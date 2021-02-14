Трамп прокоментував рішення Сенату щодо імпічменту
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.
«Це стало черговою фазою найбільш грандіозного полювання на відьом в історії нашої країни. І полювання триває, тому що наші противники ніяк не можуть забути, що за мене кілька місяців тому проголосували 75 мільйонів осіб. Це найвищий показник в історії для чинного президента», – заявив експрезидент США.
Зазначається, що він пообіцяв продовжити боротьбу за інтереси американців.
«Наш прекрасний історичний рух «Зробимо Америку знову великою» тільки розпочинається. У найближчі місяці я збираюся поділитися з вами багатьма думками. Я готовий продовжити цю видатну пригоду, мета якої – домогтися величі для всіх американців», – наводить видання слова Трампа.
Як повідомляв Укрінформ, Сенат США не підтримав обвинувачення з імпічменту Дональда Трампа, який було оголошено Палатою представників 13 січня.
За те, щоб визнати експрезидента винним у підбурюванні до заколоту, проголосували 57 сенаторів. Проти висловилися 43 законодавці.
Таким чином, верхня палата Конгресу не змогла дати необхідні дві третини голосів, аби затвердити рішення про імпічмент.
Фото: The White House