Трамп прокоментував рішення Сенату щодо імпічменту

Експрезидент США Дональд Трамп прокоментував останнє рішення Сенату щодо імпічменту та пообіцяв продовжити боротьбу за інтереси американців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

«Це стало черговою фазою найбільш грандіозного полювання на відьом в історії нашої країни. І полювання триває, тому що наші противники ніяк не можуть забути, що за мене кілька місяців тому проголосували 75 мільйонів осіб. Це найвищий показник в історії для чинного президента», – заявив експрезидент США.

Зазначається, що він пообіцяв продовжити боротьбу за інтереси американців.

«Наш прекрасний історичний рух «Зробимо Америку знову великою» тільки розпочинається. У найближчі місяці я збираюся поділитися з вами багатьма думками. Я готовий продовжити цю видатну пригоду, мета якої – домогтися величі для всіх американців», – наводить видання слова Трампа.

Читайте також: Трамп відмовився свідчити в Сенаті у справі щодо свого імпічменту

Як повідомляв Укрінформ, Сенат США не підтримав обвинувачення з імпічменту Дональда Трампа, який було оголошено Палатою представників 13 січня.

За те, щоб визнати експрезидента винним у підбурюванні до заколоту, проголосували 57 сенаторів. Проти висловилися 43 законодавці.

Таким чином, верхня палата Конгресу не змогла дати необхідні дві третини голосів, аби затвердити рішення про імпічмент.

Фото: The White House