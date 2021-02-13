Сенат США не підтримав імпічмент Дональда Трампа

Верхня палата Конгресу США загальним голосуванням не підтримала обвинувачення з імпічменту Дональда Трампа, який було оголошено Палатою представників 13 січня.

Голосування у Сенаті відбулося після кількаденних судових слухань, передає власний кореспондент Укрінформу.

За те, щоб визнати Дональда Трампа винним у підбурюванні до заколоту, проголосували 57 сенаторів. Проти висловилися 43 законодавці.

Таким чином, верхня палата Конгресу не змогла дати необхідні дві третини голосів, аби затвердити рішення про імпічмент експрезидента США.

Читайте також: Сенат США визнав конституційним процес імпічменту Трампа

Для схвального рішення Сенату, де нині представлено по 50 демократів і республіканців, необхідно було, аби ініціативу Демократичної партії підтримали щонайменше 17 однопартійців Трампа. Однак до демократів долучилися лише семеро республіканців: Річард Берр, Білл Кассіді, Сюзан Коллінс, Ліза Мурковскі, Мітт Ромні, Бен Сассі й Пет Тумі.

Нинішній судовий процес став першим в історії США, коли Палата представників двічі оголошувала імпічмент чинному президенту. Крім того, ніколи раніше судові слухання в Сенаті не відбувалися стосовно колишнього глави Білого дому.

Як повідомляв Укрінформ, судові слухання в Сенаті щодо імпічменту Трампа розпочалися у вівторок, 9 лютого, коли законодавці підтримали конституційність процесу проти колишнього президента. Сторони обвинувачення та захисту мали час для висловлення своїх аргументів і доказів. У суботу Сенат проголосував за виклик додаткових свідків. Однак через загрозу затягування процесу, сторони дійшли компромісу, що свідків не заслуховуватимуть, але до протоколу будуть включені їхні покази.

Після цього Сенат провів остаточні голосування щодо імпічменту колишнього президента США Дональда Трампа.