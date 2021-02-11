У США колишні республіканці обговорюють створення третьої партії - ЗМІ

У США колишні республіканці обговорюють створення третьої партії - ЗМІ

Укрінформ
Більш як сто колишніх американських чиновників-республіканців обговорюють створення у Сполучених Штатах правоцентристської політичної партії на противагу постраждалій від впливу Дональда Трампа існуючій Республіканській партії.

Нову партію планують назвати Integrity Party або Center Right Party, повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

За словами анонімних джерел агентства, понад 120 колишніх обраних республіканців, чиновників в адміністраціях Рональда Рейгана, Джорджа Буша-молодшого і Дональда Трампа хочуть покласти в основу діяльності нової партії "принциповий консерватизм", включаючи відданість Конституції та верховенству закону - ідеям, які, за словами учасників, були спростовані Трампом.

"Більша частина Республіканської партії стає більш радикальною і загрожує американській демократії", - повідомив агентству Reuters політик, один з учасників обговорення створення нової партії Еван Макмаллін.

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За його словами, Республіканська партія повинна підтвердити свою відданість основним ідеалам, інакше "явно необхідне щось нове".

Макмаллін заявив, що створення абсолютно нової партії підтримали більш як 40% учасників обговорення, тоді як інші додатково обговорювали ідею створення окремої "фракції" в складі існуючої Республіканської партії або за її межами.

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Раніше Укрінформ повідомляв, що ще за часів президентства Дональда Трампа від нього і його команди почала відвертатися більша частина консервативних республіканців. Причиною цього стали постійні спроби Трампа поширити теорії змови і оскаржити результати виборів.

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