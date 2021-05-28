Американці досі вірять у конспірологію QAnon та «вкрадені вибори» у Трампа

Значна частина американських республіканців продовжують вірити в конспірологічну теорію QAnon про те, що США нібито «захопив уряд педофілів», а останні президентські вибори «були вкрадені» у Дональда Трампа.

На це звертає увагу в п’ятницю CNN із посиланням на результати останніх соціологічних опитувань, проведені у країні, повідомляє Укрінформ.

«Близько однієї чверті республіканців, 23%, погоджуються з низкою конспіративних тверджень, пов'язаних з рухом QAnon, згідно з результатами опитування PRRI»,- зауважується в публікації.

Послідовники цієї конспірології переконані, що американський уряд, ЗМІ та фінансові кола у США «контролюються групою педофілів, які поклоняються сатані та керують глобальною операцією з торгівлі дітьми». Крім того, за теорією QAnon «незабаром настане буря, яка змете провладну еліту та відновить законних лідерів», і для цього, можливо, доведеться вдатися до насильства.

У звіті стверджується, що віра в теорії змови QAnon тісно пов'язана зі споживанням інформації ультраправих ЗМІ.

Водночас, за даними опитування Ipsos/Reuters, оприлюдненими минулого тижня, 56% республіканців вважають, що результати виборів 2020 року були сфальсифіковані. «Тобто, приблизно 6 із 10 респондентів-республіканців погоджуються з твердженням, що вибори 2020 року були викрадені у Дональда Трампа», - зауважує телеканал.

При цьому, значна частина з цієї групи опитаних погоджуються з міфом, що заворушення 6 січня в Капітолії «очолювали жорстокі ліві протестувальники, які хотіли виставити Трампа у поганому світлі». Хоча, за даними ФБР, ті, хто прорвався до Капітолію, були ярими прихильниками Трампа, а не прихильниками лівих течій у США, зауважує телеканал.

Як повідомлялося, експрезидент США Дональд Трамп після програшу на президентських виборах у жовтні минулого року вів активну кампанію щодо дискредитації голосувань. Він заявляв, що в штатах, де перемогу отримав його суперник, проводилися незаконні голосування поштою, а його команда подавала десятки судових позовів з метою оскаржити підсумки голосувань у цих штатах.

Крім того, прихильники руху QAnon, які поширювали абсурдні конспірологічні теорії, виступали на підтримку Дональда Трампа й відзначились активною участю в погромах 6 січня Конгресу США.

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