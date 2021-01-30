ФБР арештувало жінку, яка погрожувала вбити спікера Пелосі

Американські правоохоронці в ході слідчих дій встановили та заарештували жінку, яка під час штурму Конгресу США погрожувала «прострелити мозок» спікеру Палати представників – конгресвумен від демократів Ненсі Пелосі.

Про це повідомило в суботу американське видання The Washington Post, передає Укрінформ.

«Федеральні правоохоронні органи заарештували двох жінок у штаті Пенсильванія за обвинуваченнями в штурмі будівлі Капітолія після того, як, за інформацією ФБР, одна з них заявила про намір застрелити спікера Палати представників Ненсі Пелосі», - інформує видання.

При цьому уточнюється, що ФБР вийшло на двох підозрюваних після встановлення додаткових деталей із відеозаписів, які зробили самі жінки.

«Ми прорвалися до Капітолія… Ми потрапили всередину, виконали свою частину роботи, - сказала одна із підозрюваних на відео, яке вона надіслала своїм дітям. – Ми шукали Ненсі, щоби прострілити її мозок, але ми не знайшли її».

Головна підозрювана ідентифікована як Доун Бенкрофт. Ім’я її спільниці вказане як Даяна Сентос-Сміт.

ФБР стверджує, що обидві жінки спочатку брехали правоохоронцям, що з’ясувалося пізніше після отримання додаткових доказів.

Як повідомляв Укрінформ, штурм будівлі Капітолія натовпом прихильників Дональда Трампа відбувся 6 січня в момент, коли обидві палати затверджували офіційні результати виборів президента США, на яких переміг демократ Джо Байден.