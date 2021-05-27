Велике журі присяжних готується заслухати першого свідка у «справі Трампа» – CNN

Окружна прокуратура Мангеттену має намір представити великому журі присяжних першого свідка у справі стосовно попереднього президента США та його компанії Trump Organization.

Про це повідомляє CNN, передає Укрінформ.

"Прокурори Мангеттену, які ведуть кримінальну справу проти експрезидента Дональда Трампа, його компанії та її керівництва, сказали принаймні одному свідку підготуватися до свідчень перед присяжними", - йдеться в повідомленні.

Такий розвиток подій свідчить, що окружна прокуратура Мангеттену готова перейти від збору доказів до наступної фази у "справі Трампа" – передачі її великому журі для розгляду кримінальних обвинувачень.

Зазначається, що окружна прокуратура на чолі із Сайрусом Венсом проводила розслідування проти Трампа, його компанії з нерухомості, а також інших її керівників. З цією метою були перевірені податкові декларації експрезидента, дані про використані пільги, а також справа про відшкодування витрат колишньому особистому адвокату Трампа Майклу Коену.

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Прокурори також уважно вивчали документи фінансового директора Trump Organization Аллена Вайсельберга та вигоди, здобуті його сином Баррі, який багато років працював в компанії Трампа.

Як повідомлялося, окружна прокуратура Мангеттену для розгляду цієї справи скликала спеціальне велике журі присяжних, яке зазвичай займається складними випадками шахрайства й корупції. Спеціальне велике журі на відміну від звичайного великого журі засідає набагато довше - впродовж трьох-шести місяців з огляду на складність справи.

Фото: The White House