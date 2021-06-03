У провезенні нелегалів можуть брати участь білоруські посадовці - МВС Литви

Литва відзначає зростання останнім часом потоку нелегальних мігрантів з білоруської сторони, при цьому в провезенні нелегалів можуть брати участь і білоруські посадовці.

Про це заявила глава МВС Литви Агне Білотайте на засіданні Комітету з питань національної безпеки та оборони Сейму Литви (КНБО), передає Укрінформ з посиланням на Delfi.

«Ми чули заяви Лукашенка про те, що заполонять нас нелегальними мігрантами і наркотиками, але цю тенденцію потоку нелегальних мігрантів ми відзначаємо вже деякий час. Якщо порівняти цифри, то зараз у нас 189, це вдвічі більше, якщо порівнювати з минулим роком», - сказала Білотайте.

За її словами, зростання потоку мігрантів є свідомою політикою режиму Лукашенка проти Литовської держави.

«Це зумовлюють і геополітичні причини, з того, що ми бачимо, ясно, що білоруські посадовці, можливо, співпрацюють і беруть участь в організованому нелегальному потоці мігрантів», - наголосила міністр.

Вона зазначила, що нелегальні мігранти добираються до Білорусі зі Стамбула і Багдада - за тиждень здійснюються чотири такі рейси.

«У нас є дані про дуже добре організовану роботу злочинних структур, які співпрацюють з посадовими особами. Поїздка одної людини обходиться приблизно в 1,5 тис. євро, сім'ї це коштує 35 тис. євро», - повідомила глава МВС Литви.

При цьому білоруські посадовці стверджують, що не бачать нелегальних мігрантів, намагаються приховувати сліди, і це, на думку Білотайте, ознака того, що це свідома політика.

Читайте також: Очільник МЗС Литви закликав Лукашенка піти у відставку

Глава Служби охорони держкордону Литви Рустам Любаєв на засіданні продемонстрував матеріали, які свідчать про те, що білоруські посадовці після переходу мігрантами кордону рівняють пісочну ділянку смуги безпеки, щоб сліди не були помітні. За словами міністра, в пошуку короткочасних рішень Литва активізувала план прикриття кордону, також розглядає можливість посилення умов проживання біженців.

До кінця 2022 року Литва також планує встановити по всій довжині кордону з Білоруссю системи спостереження, оскільки зараз вони діють лише на 38% спільного кордону. Для цього буде потрібно 38 млн євро.

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко під час виступу в парламенті Білорусі 26 травня заявив, що тепер західні країни будуть самостійно здійснювати контроль за наркотрафіком і нелегальною міграцією на кордоні з Білоруссю.