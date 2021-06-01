Очільник МЗС Литви закликав Лукашенка піти у відставку

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс звернувся до Олександра Лукашенка із закликом подати у відставку.

Як передає Укрінформ, про це Ландсбергіс написав у Твіттері.

"Білоруського диктатора Лукашенка не влаштовує наявність понад 400 політичних в'язнів. Закриття кордонів фактично означає, що вся країна стає однією великою в'язницею для 10 мільйонів людей... Йди - і дай спокій своєму народові!", - зазначив глава МЗС Литви.

Belarusian dictator Lukashenko is not satisfied with having more than 400 political prisoners. Closing the borders means in effect that the whole country is becoming one big prison for 10 million people. It doesn’t have to take ten plagues. Leave – and let your people be! — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) June 1, 2021

Як повідомлялося, у Білорусі з серпня 2020 року тривали масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Режим застосовує проти опозиції жорстокі репресії.

Легітимність режиму Лукашенка не визнається більшістю демократичних країн світу.

ЄС переглянув свої відносини з Білоруссю та зупинив усі програми підтримки, які призначалися для країни. Водночас Євросоюз висловив чітку позицію щодо підтримки громадянського суспільства у Білорусі та готовність сприяти мирному демократичному переходу влади до обраних народом лідерів.

23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса.

Після приземлення були заарештовані опозиційний журналіст Роман Протасевич і його подруга Софія Сапега, які перебували на борту.

В ЄС та США засудили дії білоруської влади та зажадали звільнення Протасевича й Сапеги.

Фото: DELFI / Valdas Kopūstas