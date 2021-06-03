Єврокомісія презентувала план економічного відродження для Молдови

Європейська комісія оголосила сьогодні план економічного відродження після кризи COVID-19 для Республіки Молдова, який передбачає надання країні протягом трьох років 600 млн євро макрофінансової допомоги, кредитів та грантів.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у середу на сайті Європейської комісії.

«План економічного відновлення для Республіки Молдова дозволить мобілізувати до 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги, грантів та інвестицій, у супроводі необхідних фінансових гарантій. Це нове фінансування буде мобілізоване протягом наступних трьох років для розвитку інвестицій та сприянню стійкому та інклюзивному відновленню країни після кризи COVID-19», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, план має п’ять головних складових: менеджмент державних витрат та економічне управління; конкурентоспроможна економіка, торгівля та підтримка малих та середніх підприємств; розвиток інфраструктури; освіта та ринок праці; верховенство права та судова реформа. Він передбачає підтримку ключових структурних реформ, включно з реформою судочинства і боротьбою проти корупції.

«Республіка Молдова зараз знаходиться на перехресті. Запропонований ЄС план економічного відродження є проявом безпрецедентних зусиль, щоб допомогти цій країні на шляху до відновлення та у просуванні амбітного порядку денного реформ, в інтересах всіх її громадян», - зазначила з цього приводу президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, Молдова увійшла до 10 країн-партнерів, яким ЄС у 2020 році в рамках ініціативи «Команда Європи» виділив макрофінансову допомогу в обсязі 3 млрд євро – за цією програмою Молдова отримала 100 млн євро. Загальна допомога від ЄС, яку Молдова отримала лише протягом минулого року для подолання економічного шоку внаслідок пандемії, сягнула 127 млн євро.