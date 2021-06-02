Шотландія призупинила послаблення карантину через третю хвилю COVID-19

Шотландія перебуває на початку третьої хвилі коронавірусної інфекції, в деяких районах країни призупинили послаблення карантину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

За словами національного клінічного директора уряду Шотландії Джейсона Літча, є ознаки того, що країна перебуває на ранній стадії третьої хвилі пандемії.

Наступного тижня в більшій частині країни мали знизити карантинні заходи до першого рівня (з п'ятирівневої системи обмежень), але перший міністр Шотландії Нікола Стерджен сказала, що 13 муніципальних районів залишаться на другому рівні через зростання числа хворих.

Як повідомляє видання, випадки зараження коронавірусом у Шотландії досягли мінімуму 5 травня, в цей день у країні було зареєстровано 85 випадків. Але з того часу їх число зростає: минулої п'ятниці було зареєстровано 641 випадок - це найвищий денний показник з 25 березня.

Фото: JEFF J MITCHELL

У світі станом на ранок 2 червня зафіксовано 171 938 586 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, виявлено 3 575 782 смерті, видужало 154 427 901 особа.