Естонія готується скасувати більшість карантинних обмежень
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ERR.
«За останній тиждень показник захворюваності впав більше ніж на 40%. Таке швидкісне зниження виправдовує всі прогнози і є рекордним за весь період другої хвилі коронавірусу. З 14 червня багато сфер суспільного життя будуть відновлені. Але деякі обмеження збережуться упродовж усього літа», - розповів міністр здоров'я і праці Танель Кийк.
Залишиться рекомендація носити маску в закритих приміщеннях, вимога дотримуватися ізоляції після повернення з країн, де спостерігається високий рівень захворюваності, а також обмеження на кількість учасників заходів.
Також продовжать діяти обмеження, що стосуються кіно, театрів та інших громадських закладів — вони повинні закриватися до півночі. Якщо показники захворюваності впадуть ще більше, ймовірно, що ці обмеження теж будуть скасовані.
Зараз у масових заходах у приміщеннях можуть брати участь до 200 осіб. Починаючи з 14 червня ця кількість збільшується до 600 осіб у приміщенні та до 1000 - для заходів просто неба. Як зазначається, учасників може бути більше, за умови що організатори перевірятимуть наявність паспортів вакцинації, довідок про перенесену хворобу або негативних тестів на коронавірус.
Водночас заклади, які працюють у сфері внутрішнього туризму, культури, торгівлі та громадського харчування залишатимуться відкритими впродовж усього літа.
За минулу добу в Естонії виявили 131 випадок COVID-19, померли 6 осіб. Загалом з початку епідемії в країні підтверджено 129 675 випадків інфікування, 1258 з них - летальні.