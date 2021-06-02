Естонія готується скасувати більшість карантинних обмежень

В Естонії з 14 червня буде знято більшість нині чинних обмежень, запроваджених з метою протидії поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ERR.

«За останній тиждень показник захворюваності впав більше ніж на 40%. Таке швидкісне зниження виправдовує всі прогнози і є рекордним за весь період другої хвилі коронавірусу. З 14 червня багато сфер суспільного життя будуть відновлені. Але деякі обмеження збережуться упродовж усього літа», - розповів міністр здоров'я і праці Танель Кийк.

Залишиться рекомендація носити маску в закритих приміщеннях, вимога дотримуватися ізоляції після повернення з країн, де спостерігається високий рівень захворюваності, а також обмеження на кількість учасників заходів.

Також продовжать діяти обмеження, що стосуються кіно, театрів та інших громадських закладів — вони повинні закриватися до півночі. Якщо показники захворюваності впадуть ще більше, ймовірно, що ці обмеження теж будуть скасовані.

Зараз у масових заходах у приміщеннях можуть брати участь до 200 осіб. Починаючи з 14 червня ця кількість збільшується до 600 осіб у приміщенні та до 1000 - для заходів просто неба. Як зазначається, учасників може бути більше, за умови що організатори перевірятимуть наявність паспортів вакцинації, довідок про перенесену хворобу або негативних тестів на коронавірус.

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Водночас заклади, які працюють у сфері внутрішнього туризму, культури, торгівлі та громадського харчування залишатимуться відкритими впродовж усього літа.

За минулу добу в Естонії виявили 131 випадок COVID-19, померли 6 осіб. Загалом з початку епідемії в країні підтверджено 129 675 випадків інфікування, 1258 з них - летальні.