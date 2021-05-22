Все більше регіонів Німеччини послаблюють коронавірусні обмеження на тлі покращення епідеміологічної ситуації.

У Берліні, як повідомляє кореспондент Укрінформу, послаблення набули чинності в п’ятницю.

Зокрема, почала працювати гастрономія на відкритих терасах, відкрилися більшість магазинів роздрібної торгівлі; можна відвідати музеї та культурні заходи на свіжому повітрі за участі до 250 людей.

Втім відвідувачі повинні мати або довідку про щеплення двома дозами вакцини проти COVID-19, про перенесення хвороби протягом останніх 90 днів і одужання, або негативний тест (для всіх старше 6 років), зроблений упродовж останніх 24 годин.

Читайте також: ФРН зарахувала Британію до зони найвищого ризику через коронавірус

У зв’язку з цією обставиною пересувні лабораторії швидких тестів з'явилися в різних місцях столиці. Антигенний тест у них можна зробити безкоштовно.

У Німеччині послаблюють коронавірусні обмеження // Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Самі заклади, які були закриті кілька місяців, мають забезпечити відстань між відвідувачами та підвищені гігієнічні норми. Наприклад, за одним столом дозволяється сидіти максимум п’ятьом людям з двох домогосподарств, не враховуючи дітей віком до 14 років, гості також повинні залишити особисту інформацію для відстеження контактів.

Спортом на відкритому просторі можуть відтепер займатися групи до 10 осіб.

Нічну комендантську годину скасували ще в середу. Але вживання алкоголю поза місцем проживання заборонено між 23:00 та 5:00.

За даними Інституту Роберта Коха, за минулу добу в країні підтверджено 7 082 випадки нових інфікувань, що на 812 менше, ніж того ж дня тиждень тому. Середня по країні захворюваність становить 66,8 на 100 тисяч населення протягом 7 днів. При показнику 100 на 100 тисяч автоматично вводиться механізм «екстреного гальмування» - локдаун.