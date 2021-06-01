Варшава розцінює затримання польського літака у Санкт-Петербурзі як провокацію

Затримка увечері 31 травня руху польського пасажирського літака авіакомпанії LOT сполученням «Санкт-Петербург – Варшава», який вже розпочав рулювання до злітної смуги, з метою подальшого затримання російського опозиціонера Олександра Пивоварова має характер провокації.

Таку думку висловив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач, передає кореспондент Укрінформу з посиланням на Onet.pl.

«Зараз ми аналізуємо деталі інформації, надані авіакомпанією LOT та Управлінням цивільної авіації, яке завжди отримує звіт після виконання такої повітряної операції… Знаючи, як діють наші російські сусіди, можна припустити, що мала місце також і певного роду провокація», - заявив Пшидач в ефірі TVP.INFO.

Він зауважив, що у Польщі оцінюватимуть ці дії на летовищі в Санкт-Петербурзі у категоріях дотримання Росією міжнародного права.

Польський дипломат зауважив, що якби російська влада хотіла просто затримати представника російської опозиції, то вона могла це зробити в іншій формі.

Пшидач підкреслив, що у випадку підтвердження порушень прийнятих норм в цивільній авіації Польща реагуватиме на це дипломатичними каналами, очікуючи на відповідь Росії.

Заступник глави МЗС РП повідомив, що затримання Пивоварова є черговим кроком «розправи» над російською опозицією перед осінніми виборами до Держдуми Росії. Він підкреслив, що російська влада хоче, щоб опозиція не об’єдналася напередодні виборів.

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Як повідомляв Укрінформ, 31 травня російські спецслужби затримали колишнього виконавчого директора організації «Открытая Россия» Андрія Пивоварова, якого зняли з борту літака в аеропорту Санкт-Петербурга. За словами опозиціонера, він планував поїхати відпочити, взяв квитки, пройшов контроль, і коли літак вже став вирулювати на злітну смугу, його повернули і відбулося його затримання ФСБ. За словами Пивоварова, проти нього порушили справу за співпрацю з «небажаною організацією». При цьому він зауважив, що «Открытая Россия» не є такою і до того ж була розпущена 27 травня, ще до порушення справи 29 травня.

Відомо, що 27 травня виконавчий директор «Открытой России» Пивоваров заявив про повне припинення діяльності та закриття відділень у регіонах РФ. За його словами, це було зроблено, щоб захистити прихильників від кримінального переслідування.

Раніше, 23 травня, влада Білорусі під приводом можливого теракту на борту вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Після приземлення був заарештований опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.