Польські ЗМІ закликають владу спростити надання притулку громадянам Білорусі

Найбільші незалежні ЗМІ Польщі закликають владу максимально сприяти громадянам Білорусі, які просять у країні політичного притулку, рятуючись від режиму Лукашенка.

Відповідне звернення підписали журналісти Onet.pl, Gazeta Wyborcza, Newsweek Polska, TVN, Rzeczpospolita, Tygodnik Powszechny, Wprost, Dziennik Gazeta Prawna, радіо ZET, TOK FM, RMF FM, а також представники понад 70 місцевих видань, передає Укрінформ із посиланням на Gazeta Wyborcza.

“У зв’язку з безпрецедентними діями влади Білорусі щодо громадян цієї країни, а також незалежних журналістів, ми звертаємося до польської влади про підтримку громадян Білорусі, які звертаються по допомогу до Польщі”,- йдеться у зверненні.

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Незалежні польські журналісти закликали владу “спростити та пришвидшити надання політичного притулку та міжнародного захисту всім, хто просить про це”.

Окрім того, у зверненні вказується на необхідність докласти максимальних зусиль на міжнародній арені, щоб забезпечити визволення з білоруських в’язниць усіх правозахисників, зокрема журналістів Романа Протасевича та Анджея Почобута.

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Як повідомлялося, 23 травня влада Білорусі під приводом можливого теракту на борту вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Після приземлення був заарештований опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

Євросоюз і США засудили дії білоруської влади та зажадали звільнення Протасевича і Сапеги.

Фото: TUT.BY