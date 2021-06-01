У Петербурзі зняли з літака й затримали ексдиректора «Открытой России»

У РФ затримали колишнього виконавчого директора організації "Открытая Россия" Андрія Пивоварова - його зняли з борту літака в аеропорту Санкт-Петербурга.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.

"Після закриття "Открытки" планував поїхати відпочити, взяв квитки, пройшов всі контролі, і коли літак вже став вирулювати на зліт, його повернули й мене затримали ФСБ. Судячи з помпи, з якою мене затримували, готують щось серйозне", - написав Пивоваров у своєму Телеграм-каналі.

Уточнюється, що він збирався летіти рейсом Санкт-Петербург - Варшава.

За словами Пивоварова, проти нього порушили справу за співпрацю з "небажаної організацією". При цьому він зауважив, що "Открытая Россия" не є такою і до того ж була розпущена 27 травня, ще до порушення справи 29 травня.

"Як кажуть, далі мене планують везти на обшуки, а потім на літаку в Краснодар. Авжеж, не такий відпочинок я планував", - додав Пивоваров.

27 травня виконавчий директор організації "Открытая Россия" Андрій Пивоваров заявив про повне припинення діяльності та закриття відділень у регіонах РФ. За його словами, це було зроблено, щоб захистити прихильників від кримінального переслідування.

Як повідомлялося, 23 травня влада Білорусі під приводом можливого теракту на борту вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Після приземлення був заарештований опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

Євросоюз і США засудили дії білоруської влади та зажадали звільнення Протасевича і Сапеги.