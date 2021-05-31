У Білорусі «замінували» понад 270 шкіл і закладів освіти

У Білорусі понад 270 закладів освіти та державних установ отримали 31 травня повідомлення про мінування.

Про це на Телеграм-каналі поінформувала прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні на електронні скриньки держустанов (переважно закладів освіти) невідомі масово розіслали повідомлення про небезпеку. Відповідні листи отримали 118 мінських шкіл, а також заклади освіти Брестської, Гродненської, Могильовської, Гомельської і Мінської областей. Всього встановлено більш як 270 адресатів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у МВС, всі місця були обстежені співробітниками правоохоронних органів - інформація про мінування не підтвердилася.

Зараз проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення причетних до погроз осіб.

У МВС Білорусі нагадали, що за завідомо неправдиве повідомлення про небезпеку загрожує позбавлення волі строком до 7 років.

Раніше один з читачів надіслав до редакції TUT.by скріншот повідомлення про мінування, яке надійшло на електронну адресу школи. Автор послання називав себе «спільником Протасевича» і просив у разі вибуху обвинувачувати блогера і не обвинувачувати міліцію.

Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, під приводом ймовірності теракту на борту. Після посадки було заарештовано активіста і опозиційного журналіста Романа Протасевича і його супутницю Софію Сапегу.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також висунули вимогу звільнити Протасевича.

Фото: RFE/RL