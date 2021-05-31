У Мінтрансі Білорусі пояснили, чому літак Ryanair посадили у Мінську
Про це заявив директор департаменту з авіації Міністерства транспорту і комунікації Білорусі Артем Сікорський в ефірі телеканалу СТВ, передає Укрінформ з посиланням на TUT.by.
«Працювали в неділю тільки національний аеропорт Мінськ і аеропорт Гомель, який є у нас запасним і цілодобовим», - уточнив він.
Сікорський зазначив, що на момент входу лайнера в повітряний простір Білорусі аеропорт Мінськ виявився для нього найближчим.
Як повідомлялося, 23 травня влада Білорусі під приводом можливого теракту на борту вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Після приземлення був заарештований опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.
Євросоюз та США засудили дії білоруської влади та зажадали звільнення Протасевича й Сапеги.
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