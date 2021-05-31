Літак Ryanair сів в аеропорту Берліна через повідомлення про бомбу на борту

Літак авіакомпанії Ryanair, що виконував рейс із Дубліна до Кракова, здійснив 30 травня незаплановану посадку в аеропорту Берліна через повідомлення про ймовірну бомбу на борту.

Про це повідомляє dpa з посиланням на поліцію, передає Укрінформ.

Німецька поліція підтвердила, що у неділю близько 20:00 за місцевим часом в аеропорту Берліна приземлився літак Ryanair зі 160 пасажирами. Його відправили на стоянку далі від терміналу, де поліція почала проводити перевірку. Пасажирів висадили, а їхній багаж правоохоронці зі службовими собаками обстежували спочатку біля літака, а згодом у будівлі терміналу.

Зазначається, що інформацію оприлюднили не відразу "з оперативних міркувань".

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Авіакомпанія Ryanair підтвердила інформацію про приземлення літака в берлінському аеропорту.

«Екіпажу рейсу FR1901 з Дубліна до Кракова вчора німецьке Управління повітряним рухом повідомило про потенційну загрозу безпеці на борту. Капітан дотримався процедур і скерував літак у найближчий аеропорт, берлінський. Літак безпечно приземлився, а пасажирів висадили для полегшення ретельної перевірки безпеки пасажирів та всього багажу», - заявив прес-секретар аеропорту Ян-Пітер Гак.

Після отримання дозволу від німецької влади пасажири вирушили до Кракова запасним літаком Ryanair після 7-годинної затримки в аеропорту Берліна.

Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Інформація про мінування в результаті не підтвердилася. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також висунули вимогу щодо звільнення Протасевича.

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