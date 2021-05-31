Після критики у пресі прем’єр Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для рідні

Після критики у пресі прем’єр Фінляндії поверне бюджету гроші за сніданки для рідні

Укрінформ
Голова уряду Фінляндії Санна Марін повідомила про намір оплатити витрати, пов'язані зі сніданками для її родини, що стали причиною резонансних публікацій у ЗМІ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Прем'єр-міністр заявила, що вона поверне до бюджету витрачені гроші. Але, на її думку, лишається відкритими питання щодо низки пільг, доступних главі уряду відповідно до законодавства, зокрема, пов'язаних зі сніданками в офіційній резиденції.

"Хоча це добре встановлено, але є певна неясність щодо послуг, доступних прем'єр-міністру. Добре, що це питання ретельно контролюється", - сказала прем'єр. Вона додала, що хоче окремо уточнити умови харчування в офіційній резиденції голови уряду "Кесаранта".

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Як повідомлялося, цього тижня у Фінляндії спалахнув скандал, коли ЗМІ з'ясували, що з державного бюджету витрачається близько 300 євро на місяць для оплати харчування членів родини голови уряду Санни Марін у ті дні, коли вони ночують в офіційній резиденції прем'єр-міністра.

Службове розслідування має з'ясувати, чи є підстави для підозр у скоєнні правопорушення за цими фактами.

Як зазначається, у законі, що регулює оплату праці прем'єр-міністра, така компенсація не згадується.

Фото: Yle

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