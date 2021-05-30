Кількість смертей від COVID-19 в Італії впала до рівня минулої осені
Укрінформ
За останню добу в Італії підтверджено 44 смерті внаслідок інфікування коронавірусом - це найнижчий показник від середини жовтня.
Як передає Укрінформ, про це пише The Guardian.
Днем раніше від COVID-19 померли 83 жителі Італії, уточнили в міністерстві охорони здоров'я країни.
Добова кількість виявлених випадків коронавірусу також істотно знизилася - з 3 351 до 2 949.
Загалом від початку епідемії COVID-19 в Італії зафіксовано 4,216 млн випадків зараження. Унаслідок ускладнень померли 126 046 хворих, що є другим показником у Європі (після Великої Британії) та сьомим у світі.
За останніми даними Worldometer, у світі зафіксовано 170,903 млн випадків COVID-19. Померли 3,554 млн осіб, одужали майже 153 млн.
Фото: ANSA