Кількість смертей від COVID-19 в Італії впала до рівня минулої осені

За останню добу в Італії підтверджено 44 смерті внаслідок інфікування коронавірусом - це найнижчий показник від середини жовтня.

Як передає Укрінформ, про це пише The Guardian.

Днем раніше від COVID-19 померли 83 жителі Італії, уточнили в міністерстві охорони здоров'я країни.

Добова кількість виявлених випадків коронавірусу також істотно знизилася - з 3 351 до 2 949.

Загалом від початку епідемії COVID-19 в Італії зафіксовано 4,216 млн випадків зараження. Унаслідок ускладнень померли 126 046 хворих, що є другим показником у Європі (після Великої Британії) та сьомим у світі.

За останніми даними Worldometer, у світі зафіксовано 170,903 млн випадків COVID-19. Померли 3,554 млн осіб, одужали майже 153 млн.

Фото: ANSA