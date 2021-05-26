В Італії – вже понад 125 тисяч смертей від коронавірусу
Укрінформ
Кількість мешканців Італії, які померли внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, перевищила 125 тисяч.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.
Упродовж останньої доби в Італії зафіксовано 3224 нові випадки COVID-19, померли 166 хворих. Таким чином, від початку епідемії кількість померлих унаслідок інфікування коронавірусом сягнула 125 501.
Зазначається, що загалом від початку епідемії в Італії підтверджено 4 197 892 випадки зараження COVID-19.
Водночас 3 804 246 осіб змогли здолати недугу, в тому числі 11 348 - за останню добу.
Протягом останніх 24 годин в Італії було зроблено 252 646 тестів на COVID-19, додає ANSA.
За останніми даними Worldometer, у світі зафіксовано 168,5 млн млн випадків зараження коронавірусом, з них майже 3,5 млн летальних, одужали понад 150 млн осіб.
Фото: AA