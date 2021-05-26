В Італії – вже понад 125 тисяч смертей від коронавірусу

Кількість мешканців Італії, які померли внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, перевищила 125 тисяч.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Упродовж останньої доби в Італії зафіксовано 3224 нові випадки COVID-19, померли 166 хворих. Таким чином, від початку епідемії кількість померлих унаслідок інфікування коронавірусом сягнула 125 501.

Зазначається, що загалом від початку епідемії в Італії підтверджено 4 197 892 випадки зараження COVID-19.

Водночас 3 804 246 осіб змогли здолати недугу, в тому числі 11 348 - за останню добу.

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Протягом останніх 24 годин в Італії було зроблено 252 646 тестів на COVID-19, додає ANSA.

За останніми даними Worldometer, у світі зафіксовано 168,5 млн млн випадків зараження коронавірусом, з них майже 3,5 млн летальних, одужали понад 150 млн осіб.

Фото: AA