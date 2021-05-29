Франція відмовляється від збільшення бюджету НАТО - ЗМІ

Франція виступає рішуче проти збільшення бюджету НАТО ще на $20 мільярдів упродовж десяти років.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на власні дипломатичні джерела пише Reuters.

“Ухвалення плану $20 мільярдів, покликаного дати НАТО більше гнучкості у протидії військовим загрозам, змінам клімату та посиленню Китаю, наразилося на рішучий спротив Франції, яка побоюється, що це може завадити її оборонним пріоритетам”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Франція, однак, готова вислухати контраргументи й деталі пропонованого плану.

“Якщо йдеться про значне збільшення внеску держав до спільного бюджету та зміну філософії НАТО, коли фокус буде переміщено із національної відповідальності на розмиття відповідальності, Франція відповість рішучим “ні””, - розповів Reuters французький дипломат.

Читайте також: Посол в Північній Македонії подякувала українському контингенту KFOR НАТО за промоцію України на Балканах

Співрозмовник агентства із міноборони Франції наголосив, що “ми вбачаємо ситуацію не як НАТО супроти Європи, а як НАТО супроти індивідуальної оборони кожної держави-члена”.

Читайте також: У НАТО занепокоєні застосуванням важкої зброї окупантами на сході України

Нагадаємо: у лютому генсек НАТО запропонував, аби держави-члени робили більші внески до спільних бюджетів Альянсу, а не покладалися переважно на фінансування лише національних систем оборони.