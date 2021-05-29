Через брак медичного кисню у Непалі загинули вже восьмеро осіб

Через нестачу кисню у лікарні Непалу, загинуло вже щонайменше восьмеро осіб.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що всі загиблі проходили лікування у Західній регіональній лікарні у місті Похара на заході країни. “На кисневому заводі виникли якісь складнощі із виробництвом, що призвело до затримки постачанням продукції нам”, - розповів старший медичний реєстратор лікарні Бхім Прасад Поудель.

Він додав, що стан більшості загиблих був важким ще до виникнення перебоїв із постачанням кисню.

Сіньхуа зазначає, що Похара - одне із найбільших міст Непалу та входить до переліку туристичних принад країни. Утім з квітня місто є епіцентром пандемії COVID-19.

“У Західній регіональній лікарні зайняті майже усі ліжка, призначені для хворих на COVID-19. Медичний заклад отримує щодня близько 250 балонів із киснем при потребі у 350”, - йдеться у матеріалі.

У місті працює усього два кисневі заводи, які не можуть впоратися із попитом. Аби підтримати лікарні, протягом минулих тижнів ряд країн надіслав до Непалу різноманітне медичне обладнання, в тому числі кисневі балони.

Фото: АР