Іспанія відправляє літак до Непалу, щоб вивезти своїх громадян

Іспанія посилає літак до Непалу, щоб вивезти звідти близько 40 альпіністів, гуманітарних працівників та інших осіб, які опинилися заблоковані в цій країні через обмеження авіасполучення на тлі загострення ситуації з коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Міністр закордонних справ Аранча Гонсалес Лая цього понеділка заявила, що спецборт також доставить апарати ШВЛ та інше медичне обладнання в Непал для лікування пацієнтів з COVID-19.

Як повідомлялося, іспанські альпіністи закликали свій уряд репатріювати їх, чим викликали критику з боку тих, хто вважає, що пандемія - це не час їхати за кордон, аби піднятися на Еверест чи інші гімалайські вершини.

Слід підкреслити, що наразі Непал переживає серйозний сплеск коронавірусу із рекордним числом нових інфекцій і смертей – подібно до сусідньої Індії, де епідеміологічна ситуація нині найскладніша у світі. Влада Непалу ввела карантин на більшій частині території країни минулого місяця і продовжила його термін до кінця травня.

Китай також скасував спроби піднятися на Еверест зі свого боку через побоювання завезти випадки COVID-19 з сусіднього Непалу.

Читайте також: Двоє альпіністів загинули під час сходження на Еверест

Як передавав Укрінформ, на території Непалу у зв‘язку із призупиненням урядом країни до 31 травня міжнародного авіасполучення вимушено залишилися 107 громадян України, здебільшого альпіністи та туристи.

Також повідомлялося, що Китай облаштує «лінію розмежування» на піку Евересту, щоб уникнути можливої передачі COVID-19 від альпіністів, які піднімаються на гору з боку ураженого вірусом сусіднього Непалу.