Двоє альпіністів загинули під час сходження на Еверест

Альпіністи зі Швейцарії та США загинули, намагаючись підкорити вершину гори Еверест.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє News.com.au.

Сорокарічний швейцарський альпініст загинув біля вершини гори, унаслідок виснаження організму. Американець Пувей Лю дістався ділянки під назвою Ступінь Гілларі та помер, переживши сніжну сліпоту та виснаження.

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Ці туристи стали першими жертвами невдалого підкорення Евересту 2021 року. Щорічно на найвищій вершині світу гине близько п’яти альпіністів.

Пандемія коронавірусу зруйнувала минулорічний сезон альпінізму, але цьогоріч влада Непалу пом'якшила карантинні обмеження, щоб привабити більше альпіністів, попри труднощі лікування, якщо вони захворіють на коронавірус.

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У цьому сезоні в Непалі вже видали 408 дозволів на сходження на Еверест, перевищивши попередній рекорд - 381 дозвіл упродовж 2019 року.